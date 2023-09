Oblivionin uusioversio, uusi Doom-räiskintä, Fallout 3:n remasterointi ja Dishonored 3 – muun muassa näiden pelien olemassaolo vuoti julki Microsoftin dokumenteista

Microsoftin sisäisiä dokumentteja on vuotanut julkisuuteen vino pino. Julki on tullut muun muassa yhtiön seuraava Xbox-konsoli ohjaimineen (klik) sekä myös tukku kehitteillä olevia pelejä.

Jo tiedossa olevien projektien, kuten Indiana Jones -seikkailun ja The Elder Scrolls VI:n, ohella listattuna on myös monta nimikettä, joiden ei ole ennen tätä tiedetty olevan kehitteillä.

Listalla ovat muun muassa The Elder Scrolls IV: Oblivionin uusioversio, DOOM Year Zero lisäsisältöineen, Fallout 3 Remaster, Ghoswire: Tokyo -seikkailun jatko-osa sekä Dishonored 3.

Listaus näyttää kokonaisuudessaan tältä:

Talousvuosi 2022:

Oblivion Remaster

Indiana Jones game

Talousvuosi 2023:

Doom Year Zero and DLC

Project Kestrel

Project Platinum

Talousvuosi 2024:

The Elder Scrolls 6

Project Kestrel: Expansion

Licensed IP Game

Fallout 3 Remaster

Ghostwire: Tokyo Sequel

Dishonored 3

DOOM Year Zero DLC

Huomionarvoista on, että kyseiset aikataulut eivät välttämättä pidä enää paikkaansa, minkä lisäksi osa projekteista on voitu myös peruuttaa. Lisäksi todettakoon, että ZeniMax Median talousvuosi noudattelee kalenterivuotta, eli se päättyy 31.12.

