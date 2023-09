Jättimäinen Xbox-tietovuoto: Microsoftin tuleva konsolimalli paljastui ohjaimineen jo nyt, vieläpä kuvamateriaalin kera

Microsoftin tulevaisuuden suunnitelmat ovat selvinneet ennen aikojaan. Activision Blizzard -kauppoja koskeneessa Federal Trade Commissionia (FTC) vastaan käydyssä oikeustaistelussa on paljastunut suuri määrä tietoja, joita ei varmasti vielä haluttu kaiken yleisön tietoon.

Yksi näistä asioista on tieto siitä, että Microsoft aikoo päivittää Xbox Series X -konsoliaan vuonna 2024. Tulevasta Brooklin-koodinimellä kutsutusta laitteesta on jopa tarjolla kuvamateriaalia.

Kyseinen laite näyttää muodoiltaan sylinterimäiseltä, minkä lisäksi siitä puuttuu levyasema. Laitteen etualalla on USB-C-portti lataamista varten. Dokumentaation mukaan tallennustilaa päivitetyssä Xboxissa on kahden teran verran. Oheista kuvaa voi klikata isommaksi.

Päivitetty boksi toisi mukanaan "täysin uuden immersiivisen ohjaimen". Kyseinen Sebile-nimellä kutsuttu ohjauslaite tarjoaa esittelyn mukaan muun muassa haptista värinää, mahdollisuutta yhdistää se mobiilisovelluksiin ja uudet analogitatit.

Myös hintatietoja tälle kokonaisuudelle on selvillä, sillä masiinalle on oheisten kuvien perusteella luvassa "sama upea 499 dollarin hinta". Julkaisuajankohdaksi on kaavailtu lokakuuta 2024.

