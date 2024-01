Obsidianin odotettu ropellus Avowed esittäytyy uuden pelikuvan ja haastattelujen voimin

Avowedin yksityiskohdat paljastuvat entistäkin laajemmin uudella haastatteluvideolla.

Xboxin virallisella YouTube-tilillä julkaistu Extended Gameplay -video on tavallaan jatkoa taannoisessa Developer Directissä nähtyyn esittelyyn. Haastateltavaksi on saatu Carrie Patel (director) ja Gabe Paramo (Gameplay Director) Obsidianilta.

Kaksikko avautuu videolla muun muassa Avowedin pelimekaniikoista ja kehitystiimin filosofioista kunnianhimoisen projektin taustalla. Esimerkiksi pelaajan tekemien päätösten vapaus heijastuu jopa studionin mottoon, joka on "Your world, your way". Käsittelyssä ovat lisäksi esimerkiksi ase-loadoutit, taistelumekaniikat ja sinne tänne rönsyilevä dialogi hahmojen välillä.

Avowed julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä PC:lle ja Xbox Series S|X:lle, myös suoraan Game Pass -valikoimiin.