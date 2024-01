The Elder Scrolls II: Daggerfall on palannut ehompana kuin koskaan

Tämän kuun alussa päästiin nauttimaan pienen faniporukan uutteran työn hedelmistä. Kaiken lisäksi täysin ilmaiseksi.

Daggerfall: Unity on pitkään työstetty uudelleenrakennus vanhasta kunnon Elder Scrolls II: Daggerfallista. Vuonna 1996 julkaistu Elder Scrollsin toinen osa oli Bethesdan ensimmäinen oikea hitti, ja sitä pidetään vieläkin pelihistorian ehkä suurimpana roolipelinä, mitä kartan kokoon tulee.

Daggerfallhan on nykyisin peli, joka on kyllä esimerkiksi Steamista saatavilla, mutta sen pyörittäminen nykytietokoneilla on todella vaikeaa, ja vanhanaikaiset kontrollit tekevät teoksen pelaamisen miltei mahdottomaksi. Pieni porukka ihmisiä päätti vuosia sitten, että tämä vanha Bethesdan hitti pitää saada myös nykypolvien nautittavaksi. Siitä alkoi urakka.

Projektin nimi kertookin urakan ytimen. Faniporukka käytti vuosia aikaa rakentaakseen Daggerfallin kokonaan uusiksi Unity-moottorille. Vanhanaikaisten kontrollien sijaan käytössä ovat näppäimistön WASD-yhdistelmät, kuten kaikissa nykyaikaisissa peleissä. Homma on ladattu piiruaan myöteen sellaiseksi, miltä vanha peli näytti, mutta resoluutiota ja käyttöjärjestelmää on muutettu niin, että peli toimii nykyraudalla. Projekti ei itsessään pyri ehostamaan esimerkiksi pelin grafiikkoja, mutta se on tehty yhteensopivaksi lukemattomille muille modeille. Tämä tarkoittaa sitä, että kun asennat pelin koneellesi, voit valita itse mahdolliset grafiikkamodit ynnä muut, ja ladata ja asentaa ne tähän päälle tahtoessasi.

Jotta pääsisit nauttimaan tästä uudelleenrakennuksesta, on sinun tehtävä seuraavat sirkustemput:

Mene Steamiin ja hanki itsellesi Elder Scrolls II: Daggerfall. Peli on ollut ilmainen jo pitkään, eikä tilanne ole ilmeisesti muuttumassa.

Mene tähän osoitteeseen ja lataa Daggerfall: Unity. Se on myös ilmainen.

Pura Daggerfall: Unity omaan kansioonsa ja suorita sen .exe -tiedosto

Kun asennusohjelma kysyy, ohjeista se Steamista ladatun, alkuperäisen Daggerfallin luo

Odota hetki ja nauti

Mikäli tulee ongelmia, Daggerfall: Unityn nettisivuilla on ohjeet kaikenlaisiin ongelmatapauksiin.

Tämä pitkä projekti on yksi monista suurista modiprojekteista, jotka ovat olleet työstössä jo vuosia. Julkaisuvuoroaan odottaa esimerkiksi Fallout 4: New Vegasin kaltainen jättiläinen, jossa Fallout: New Vegasia rakennetaan uudelleen toimimaan Fallout 4:n sisällä.