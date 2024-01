Pikamatkustus voi kertoa pelin tylsyydestä, sanoo Dragon's Dogma 2 -ohjaaja

Dragon's Dogma 2 -ohjaaja Hideaki Itsuno on todennut haluavansa, että pelaajat matkustavat pelimaailmassa kunnolla pikamatkustuksen hyödyntämisen sijaan.

"Matkustaminen on tylsää? Se ei ole totta. Se on ongelma vain siksi, että pelisi on tylsä. Sinun tarvitsee vain tehdä matkustamisesta hauskaa", sanoo Itsuno.

Myös Dragon's Dogma 2:ssa on kaksi pikamatkustusvaihtoehtoa, joskin molempiin liittyy tiettyjä rajoittavia seikkoja. Pelaajat voivat teleportata ympäri maailmaa sijaitseviin kristalleihin, mutta silloin on käytettävä harvinaisia Ferrystone-esineitä. Härkävaunut puolestaan kulkevat nopeasti tiettyjä reittejä pitkin, mutta matkan varrella on väijymässä monenlaisia vihollisia. Tällä suunnittelulla pyritään siihen, etteivät pelaajat käyttäisi pikamatkustusta liian helposti.

Dragon's Dogma 2 julkaistaan maaliskuun 22. päivänä PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle ja PC:lle.

