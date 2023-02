Oho! Game Boyn ja Game Boy Advancen pelit putkahtivat Nintendo Switchin Online-palveluun

Nintendo ilmoitti laajentavansa Nintendo Switch Online -palveluaan uusien konsolien muodossa.

Japanilaisyhtiö tiedotti keskiviikon ja torstain välisenä yönä pidetyssä Direct-lähetyksessä tuovansa Game Boy - ja Game Boy Advance -pelit Nintendo Switch Online -palveluun. Ensin mainitut ovat pelattavissa halvemman vuositilauksen turvin, kun taas Advance-tuotoksiin pääsevät käsiksi vain Expansion Packin omistajat.

Molempien alustojen nimikkeitä pystyy pelaamaan niin Euroopan kuin Pohjois-Amerikan versioinakin. Lisäksi saatavilla on tuttuun tapaan erilaisia kuvafilttereitä, minkä lisäksi tavallisen Game Boyn pelejä voi kokeilla kolmella erilaisella värifiltterillä, jotka mukailevat joko alkuperäistä Game Boyta, laitteen Pocket-versiota tai Game Boy Coloria.

Heti saatavilla olevat pelit:

Game Boy

Tetris

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

Gargoyle's Quest

Metroid II - Return of Samus

Kirby's Dream Land

Game Boy Color

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Wario Land 3

Game Boy Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros.3

WarioWare Inc.: Mega Microgame$

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Tulevaisuudessa palveluun on tulossa myös lisää nimikkeitä, joista tiedotetaan myöhemmin. Muun muassa The Legend of Zelda: Oracle of Ages ja Seasons, Pokémon Trading Card Game ja F-Zero: Maximum Felocity ovat tulevien pelien listalla.