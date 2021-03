The Outer Worldsin toinen laajennus Murder on Eridanos julkaistaan ensi viikolla

The Outer Worlds saa lisää pelattavaa ensi viikolla Murder on Eridanos -lisätarinan muodossa.

Vuoden 2019 loppupuolella ilmestynyt The Outer Worlds on laajentunut sitten julkaisunsa jo Peril on Gorgon -lisurilla. Murder on Eridanos vie pelaajat selvittämään Halcyon Helenin murhaa, emopelille ominaiseen tyyliin monien eri valintojen ja vaihtoehtojen kera. Lisäosan alkuvideon voi katsastaa uutisen lopusta.

Joko erikseen ostettava tai kausipassiin sisältyvä The Outer Worlds: Murder on Eridanos julkaistaan 17. maaliskuuta PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle.

