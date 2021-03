Crash Bandicoot 4: It's About Time julkaistiin uudelle konsoliraudalle – PC-versiota joudutaan odottelemaan kuun loppuun

Crash Bandicoot 4: It's About Timen PC-version julkaisuajankohdaksi on varmistunut 26. maaliskuuta.

Viime vuoden lokakuussa Xbox Onella ja PlayStation 4:llä nähty Crash Bandicoot 4: It's About Time sai uuden konsolisukupolven käsittelyn perjantaina, kun peli julkaistiin Switchille, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X:lle. Uusi laiterauta toi mukanaan mahdollisuuden 4K-tarkkuuksiin ja 60 ruudun sekuntivauhtiin, joten moiset ominaisuudet lienevät mukana myös PC-versiossa.

Pussimäyrän paluu oli myös KonsoliFINin Petri Katajan mieleen, napsahtihan sille viime vuoden lopun arvostelussa varsin päheät neljä tähteä.