Overwatchia voi pelata ilmaiseksi läpi joulun pyhien

Blizzardin Overwatch-verkkoräiskintää voi pelailla maksutta joulun yli.

Overwatchin ilmaiskokeilujakso kestää tammikuun 2. päivään asti ja sen aikana peliä voi pelailla täysin rajoituksetta. Saatavilla ovat kaikki pelitilat ja hahmot, joten toimintaa pääsee kokeilemaan kaikista vinkkeleistä. Ilmaisjakson aikana availtu sisältö ja saavutettu edistyminen säilyvät pelaajan Battle.net-käyttäjätunnukseen sidottuina, mikäli sankariammuskelua halajaa jatkaa ostamalla pelin omakseen.

Lisäksi Overwatchissa on käynnissä Winter Wonderland -tapahtuma. Talven ihmemaan tuoksinnassa saa tiettyjä tehtäviä suorittamalla keräillä hahmoilleen jouluteemaisia asusteita.

Ilmainen kokeilujakso koskee uusia PC-pelaajia, joilla on Battle.net-tili, PlayStation-pelaajia, joilla on PlayStation Plus -jäsenyys, ja Xbox-pelaajia, joilla on Xbox Live Gold -jäsenyys. Nintendo Switch on jätetty tällä kertaa maksuttoman kokeilun ulkopuolelle.