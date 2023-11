Diablo IV:n ensimmäinen laajennus Vessel of Hatred julkaistaan loppuvuodesta 2024

Diablo IV saa ensimmäisen ison mittaluokan laajennuksensa loppuvuodesta 2024, paljasti Blizzard BlizzCon-tapahtumansa yhteydessä.

Vessel of Hatred -laajennus jatkaa peruspelin tarinaa vieden sen Diablo II:sta tuttuihin Torajanin viidakkomaisemiin. Yksityiskohtia ei ole vielä kiusoitteluvideon ohella sen suuremmin paljastettu, mutta Blizzardin puheiden mukaan laajennus tarjoaa "uusia tapoja pelata" ja "uusia pahuuksia tuhottavaksi" – täysin uutta hahmoluokkaa unohtamatta.

Hatred of Expansionin kehitystyö on vielä varhaisessa vaiheessa, mutta valmista on suunniteltu loppuvuodelle 2024.

