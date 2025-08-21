: Pimeyttä pursuavan World of Warcraft: Midnightin trailerissa nähdään tuttuja kasvoja

Traileri valottaa hieman tulevan laajennuksen tarinallista puolta. Melkein viisi minuuttia kestävän pätkän aikana tavataan The War Within -lisäristä tuttu pahis Xal'atath. Tällä kertaa tuo kuolemaa ympärilleen kylvävä olento on kääntänyt kalmean katseensa kohti blood elf -rodun asuttamaa Quel'Thalas -aluetta.
Midnight-laajennuksen myötä pelaajat pääsevät tutkimaan muutamia täysin uusia alueita, kuten Harandar sekä Voidstorm. Tämän lisäksi vanhoista alueista ainaki Silvermoon, Eversong sekä Zul'Aman saavat kasvojenkohotuksen.
Pelattavaksi saapuu The War Within -lisäristä tuttu Haranir-rotu. Tämä pitkäkorvainen, lepakoksi muuntautuva rotu on saatavilla sekä Alliancen että Horden pelaajille.
Kaiken muun lisäksi uuden laajennuksen myötä peliin saapuu uusia raideja sekä paljon toivottu mahdollisuus ostaa ja sisustaa oma koti.
World of Warcraft: Midnight julkaistaan vuonna 2026 PC:lle ja Macille.