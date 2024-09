Paljonko Concordin kehitystyö lopulta maksoi Sonylle? Villeimmät huhut väittävät pelin maksaneen jopa 400 miljoonaa Amerikan dollaria

Totaaliseksi pannukakuksi vastaanottonsa puolesta osoittautuneen ja sittemmin jo suljetun verkkoräiskinnän Concordin kehitystyö maksoi Sonylle 400 miljoonaa Amerikan dollaria, väittää tuore sisäpiirin lähde.

Asiaa käytiin läpi PlayStation-aiheisen Sacred Symbols -podcastin tuoreimmassa jaksossa. Yksi ohjelman juontajista – pelialan veteraani Colin Moriarty – kertoi käyneensä aiheesta pitkän keskustelun pelin parissa työskennelleen henkilön kanssa, jonka henkilöllisyyttä ei haluttu paljastaa asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Moriartyn mukaan henkilö muun muassa kertoi Concordin olleen vielä 18 kuukautta sitten todella karussa tilassa laadullisesti, sillä vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana peli oli juuri päässyt alfa-vaiheeseen. Tähän mennessä kehitystyöhön oli kulunut väitetysti 200 miljoonaa dollaria, ja jotta teos saataisiin mahdollisimman nopeasti kauppojen hyllyille, rahoitti Sony peliä vielä toisella 200 miljoonalla dollarilla.

Syynä löysiin kukkaronnyöreihin oli ilmeisesti se, että Sonyn johto tituleerasi Concordia ei enempää eikä vähempää kuin "PlayStationin tulevaisuudeksi, jolla on Tähtien sodan kaltainen potentiaali." Lisäksi studiolla vallitsi "toksisen positiivisuuden" kulttuuri, jonka vuoksi negatiivista palautetta ei haluttu ottaa huomioon. Tämän ohella Concord oli lähteen mukaan "selkeästi Hermen Hulstin (PlayStation Studiosin pääjohtaja) lempilapsi."

Vaikka Moriarty kertoo podcastissa menevänsä takuuseen lähteenä toimivan kehittäjän henkilöllisyydestä, on syytä muistaa, että summan on tähän mennessä vahvistanut tasan yksi henkilö, jonka rooli Concordin kehittäneen Firewalk Studiosin sisällä on tuntematon. Lukema myös tuli julki vain päivä sen jälkeen, kun Kotaku uutisoi pelin ohjaajan ja Bungiellakin työskennelleen Ryan Ellisin väistyvän tehtävistään. Insider Gamingin Tom Henderson on puolestaan pyytänyt PlayStationilta ja Firewalkilta kommenttia väitteisiin, toistaiseksi tuloksetta.

Oli asian todellinen laita mikä hyvänsä, ei Concordin kehitystyö ole varmastikaan ollut halpaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että esimerkiksi viime vuonna ilmestynyt Spider-Man 2 maksoi Sonylle 250 miljoonaa Amerikan dollaria. Asiaan liittyvän pätkän Sacred Symbols -podcastista voi puolestaan katsastaa alta.

I spoke extensively with someone who worked on Concord, and it's so much worse than you think.

It was internally referred to as "The Future of PlayStation" with Star Wars-like potential, and a dev culture of "toxic positivity" halted any negative feedback.

Making it cost $400m. pic.twitter.com/F5O0oy4gaQ

— Colin Moriarty (@longislandviper) September 20, 2024