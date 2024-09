Goro Majimasta tulee merirosvo – Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii paljastui julkaisupäivän kera

Seuraavaksi jotain ihan muuta, sanoisi Monty Pythonin uutiskasvo.

Segan Like a Dragon (ent. Yakuza) -sarjan seuraava osa on paljastunut. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii päästää pelaajan fanien kestosuosikki Goro Majiman saappaisiin. Häröydestään tuttu mies kertaa alla olevassa julkistustrailerissa itse viimeisen puolen vuoden tapahtumat, jotka lopulta ovat johtaneet nykyiseen piraattiuraan.

Trailerin perusteella ainakin taistelusysteemi on kokenut melkoisen muutoksen aiempiin verrattuna, sillä vuoropohjaisuuden sijaan luotetaan reaaliaikaiseen, liikkeiltään hyvinkin nopeaan ja näyttävään taistelemiseen. Ilmeisesti Majiman seikkailut myös nivoutuvat jollain tavalla yhteen edellisen osan eli Like a Dragon: Infinite Wealthin kanssa.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii julkaistaan ensi vuonna samanaikaisesti PlayStation- ja Xbox-konsoleille sekä PC:lle helmikuun 28. päivä.