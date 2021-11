Nintendo Switch Online + Expansion Pack on sekavasti markkinoitu ja huonosti hinnoiteltu

Nintendo Switch Online + Expansion Pack on lisäpalvelu palvelun päälle. Mutta kenelle se on suunnattu, ja mitä se oikeasti tarjoaa?

Tasaista rahavirtaa

Verkkopelaaminen vaatii palvelin- ja verkkoresursseja, joita konsolivalmistajat veloittavat pelikansalta Xbox Live Goldin, Xbox Game Passin, PlayStation Plussan ja Nintendo Switch Onlinen muodossa. Osa ylläpitokuluista piilotetaan tilauspalvelun taakse, mitä pääasiassa markkinoidaan alennuksien, ilmaispelien ja muiden oheistuotteiden voimalla. Esimerkiksi Nintendo Switch Online -jäsenyys mahdollistaa nettipelailun lisäksi vanhojen NES- ja SNES-klassikoiden fiilistelyn emulaattorin avulla. Tarjolla on niin vanhoja Marioita, Zeldoja kuin myös unohdettuja nostalgiapläjäyksiä. Pac-Man 99:n, Tetris 99:n ja Mario 35:n tyyliset ilmaiset moninpelit ovat myös värittäneet palvelun sisältöä.

Ecco the Dolphin ensimmäistä kertaa Nintendolla.

Lokakuun loppupuolella saataville tullut Expansion Pack monipuolistaa retrotarjontaa Nintendo 64 -peleillä sekä SEGA Mega Driven – luit oikein – tuotannolla, mutta muuten paketin tarkoitus jää hieman epäselväksi.

Kallista retroilua

Tarkastellaan aluksi hieman Nintendon hinnoittelua. Yksittäisen Online-jäsenyyden saa itselleen alle 20 eurolla vuodeksi, kun taas perhepaketti maksaa 35 euroa kalenterivuoden ajalta. Palvelu sisältää verkkopelaamisen lisäksi pilvitallennukset, reilu sata NES- ja SNES-peliä, Nintendo Switch Online -sovelluksen ja vaihtuvia erikoistarjouksia. Ei loppujen lopuksi kovin paha hinta siihen nähden mitä rahalleen saa vastineeksi.

N64-valikoima on vielä suhteellisen suppea.

Expansion Pack käytännössä tuplaa hinnat. Kova korotus noin kahdestakymmenestä N64- ja Mega Drive -julkaisusta, vaikka mukana onkin muutama helmi. Tämän lisäksi tilaajat saavat käyttöoikeuden Animal Crossing: New Horizonin ensimmäiseen maksulliseen laajennukseen, Happy Home Paradiseen, jonka voi tosin ostaa myös perinteiseen tyyliin.

Julkaisuhetkellä pelilista koostuu monesta arvostetusta klassikosta, mutta samalla on myös todettava vanhojen sanontojen paikkansa pitävyys. Aika kultaa muistot. Harvempi jaksaa kuluttaa aikaansa ikivanhojen tittelin kanssa, ja toisaalta retroilijat hommaavat alkuperäiskappaleet.

Nintendo 64 -pelit:

• Super Mario 64

• The Legend of Zelda: Ocarina of Time

• Mario Kart 64

• Lylat Wars

• Sin and Punishment

• Dr. Mario 64

• Mario Tennis 64

• Operation: WinBack

• Yoshi’s Story

SEGA Mega Drive -pelit:

• Sonic the Hedgehog 2

• Streets of Rage 2

• Ecco the Dolphin

• Castlevania: Bloodlines

• Contra: Hard Corps

• Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

• Golden Axe

• Gunstar Heroes

• M.U.S.H.A.

• Phantasy Star IV

• Ristar

• Shining Force

• Shinobi III: Return of the Ninja Master

• Strider

Tulevista N64-julkaisuista mainittakoon muun muassa Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask ja Mario Golf.

Alkuperäisten kansitaiteiden käytöstä iso peukku.

Monilla julkaisuista on nostalgia-arvio, mutta pelatessa vanhentuneet kontrollit ja pelimekaniikat huomaa nopeasti. Golden Axea jaksoi tahkoa Amiga 500:lla illasta toiseen, nyt pari kokeilua riittää. Toki Super Mario 64:n, Ocarina of Timen ja Eccon tapaiset klassikot viihdyttävät edelleen, varsinkin jos vanhemmat pelit kiinnostavat.

Tekniikka on tekniikkaa

Emuloidut nimikkeet pyörivät Switchillä huomattavasti korkeammalla resoluutiolla kuin alkuperäisteokset, minkä huomaa niin tarkemmissa tekstuureissa kuin myös terävämmässä yleisilmeessä. Nintendo 64:n 3D-peleille ominainen sumuisuus on myös hälventynyt, jolloin piirtoetäisyys tuntuu parantuneen. Kuvasuhde on pidetty perinteisenä neliönä (4:3). Lisäksi pelaajille annetaan samanlainen tallennusmahdollisuus kuin NES- tai SNES-pelien suhteen, eli pelinsä voi jättää kesken milloin haluaa.

Kuvasuhde jättää tummat palkit molempiin laitoihin.

Ilman vertailupohjaa on vaikea huomata eroa alkuperäisten ja emuloitujen nimikkeiden välillä, mutta verkossa on käyty laajalti keskustelua käännöstyön laadusta – tai sen puutteesta. Useat käyttäjät ovat raportoineet ongelmista niin ruudunpäivitysnopeuden, näppäin- ja ääniviiveiden kuin myös muiden teknisten ongelmien suhteen. Lisäksi näppäinasetuksia ei voi määrittää mielensä mukaan, mikä aiheuttaa osassa peleistä suuria haasteita. Nintendo on luvannut perehtyä ongelmiin sekä Expansion Packin sisältöön muiltakin osilta.

Animal Crossingin lisäosa laajentaa hahmogalleriaa Nikolla, Lottiella ja Wardellilla. Pelaajat päästetään rakentamaan lomakoteja erillisille saarille apunaan laajat huonekalu- ja sisustusvalikoimat. Todennäköisesti moni AC-fani ostaa kuitenkin DLC:n kertaostoksena tilauspalvelun sijaan.

Pidä asiat yksinkertaisena

Nintendo Switch Online + Expansion Pack -yhdistelmä niputtaa yhteen kolme sukupolvea Nintendon hittejä ja SEGA Mega Drive -nimikkeet ensimmäistä kertaa Nintendon alustalla. Alkuviehätyksen jälkeen tarjonta jättää kuitenkin kylmäksi. Korkeahkoa hintaa on vaikea perustella, varsinkin kun emulaattori ei tarjoa parasta mahdollista kokemusta. Lisäksi suurin osa peleistä on auttamatta vanhentuneita ja palvelevat vain todellisia retrointoilijoita, kun taas Animal Crossingin upottaminen pakettiin tuntuu satunnaiselta valinnalta.

Uudet alustat ovat kiva lisä, mutta eikö niitä olisi vaan voinut upottaa olemassa olevan palvelun piiriin. Nyt epäselvä markkinointi ja tarjonta vain sekoittavat kuluttajien loppukokemusta.