Paraikaa työstettävä Far Cry -televisiosarja ei kerro minkään aiemmin ilmestyneen pelin tarinaa

Far Cry -sarjaa luova Noah Hawley on kertonut hieman suunnitelmistaan.
Noah Hawley kertoo, että Far Cry miellyttää juuri sen antologialuonteen ansiosta, kertoohan jokainen peli oman tarinansa hieman miekkosen luoman Fargo-sarjan tapaan. Hawley sen sijaan toteaa "keskustelevansa" lähdemateriaalin kanssa, kuten teki Coenin veljesten (Fargo), X-Menin (Legion) ja Alieninkin (Alien: Earth) yhteydessä.
Far Cry -sarjan roolituksistakaan ei ole vielä tietoa It's Always Sunny in Philadelphiasta tutun, nimensä ytimekkäämmäksi muuttaneen, Rob Macin lisäksi. Produktiota ryhdytään kuvaamaan aivan näillä näppäimillä Lontoon Pinewood-studioilla – Hawley hääräilee samassa paikassa vieläpä samaan aikaan Alien: Earthin toisen tuotantokauden parissa. Far Cryn julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä.
Pitkäikäisen Far Cry -sarjan viimeisin osa on vuonna 2021 julkaistu Far Cry 6. Aiempien osien arvosteluja voi lukea uutisen loppuun upotettujen linkkien kautta.
