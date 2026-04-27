Paraikaa työstettävä Far Cry -televisiosarja ei kerro minkään aiemmin ilmestyneen pelin tarinaa
Lähettänyt Ma 27.04.2026 - 11:58 käyttäjä Jaakko Herranen

Far Cry -sarjaa luova Noah Hawley on kertonut hieman suunnitelmistaan.

Noah Hawley kertoo, että Far Cry miellyttää juuri sen antologialuonteen ansiosta, kertoohan jokainen peli oman tarinansa hieman miekkosen luoman Fargo-sarjan tapaan. Hawley sen sijaan toteaa "keskustelevansa" lähdemateriaalin kanssa, kuten teki Coenin veljesten (Fargo), X-Menin (Legion) ja Alieninkin (Alien: Earth) yhteydessä.

Far Cry -sarjan roolituksistakaan ei ole vielä tietoa It's Always Sunny in Philadelphiasta tutun, nimensä ytimekkäämmäksi muuttaneen, Rob Macin lisäksi. Produktiota ryhdytään kuvaamaan aivan näillä näppäimillä Lontoon Pinewood-studioilla – Hawley hääräilee samassa paikassa vieläpä samaan aikaan Alien: Earthin toisen tuotantokauden parissa. Far Cryn julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä.

Pitkäikäisen Far Cry -sarjan viimeisin osa on vuonna 2021 julkaistu Far Cry 6. Aiempien osien arvosteluja voi lukea uutisen loppuun upotettujen linkkien kautta.

Far Cry 
Far Cry
Alustat: 
Elokuvat ja tv-sarjat
Henkilö: 
Rob Mac
Noah Hawley
Lähde: 
IGN

