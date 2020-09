Parin viikon päästä ilmestyvä Crash Bandicoot 4: It's About Time sai julkaisutrailerinsa

Crash Bandicoot 4: It's About the Time sai nurkan takana häämöttävän julkaisunsa kunniaksi uuden trailerin.

Hassunhauskalla julkaisutrailerilla nähdään tietysti sitä ehtaa Crash-tasoloikintaa useampienkin eri hahmojen toimesta. Kehittäjä Toys for Bob onkin pistänyt materiaalin perusteella mielikuvituksena lentämään, sen verran monenlaista toimintaa on puserrettu vajaan parin minuutin videopätkään.

Crash Bandicoot 4: It's About Time julkaistaan lokakuun 2. päivä PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.