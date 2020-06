Pelaajacast muistelee 20 vuotta täyttävää KonsoliFINiä – nostalginen jakso nyt linjoilla

KonsoliFIN-näkökulmasta varsin mielenkiintoinen Pelaajacast on julkaistu.

Tällä kertaa tapetilla on hyvin vahvasti tänä vuonna 20 vuotta täyttävä KonsoliFIN. Etäkastikkeeseen on haalittu vieraaksi Pelaajan avustajalistoilta löytyvät ex-KonsoliFINiläiset Paavo "Paavi" Niskala, Esa Mäkijärvi sekä sivuston perustajajäsen Aake "designed" Kinnunen. Myös Pelaajan oma Ville Arvekari on aikoinaan vaikuttanut vahvasti KonsoliFINin leivissä. Nelikko muistelee muun muassa vuosien varrella sattuneita KonsoliFIN-kommelluksia sekä myös aivan sivuston alkuvaiheita.

Vähintäänkin mielenkiintoisen Pelaajacastin voi ladata suoraan koneelle tämän linkin kautta, mutta tokihan rupattelu löytyy myös monista muista palveluista. Lisätietoja ja tarkempia osoitteita voi haeskella Pelaajan sivuilta, täältä.