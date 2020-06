SEGA suunnittelee pilven tuomista lähemmäs pelaajia

Rautamarkkinoita varovasti jälleen tunnusteleva SEGA suunnittelee myös omaa versiotaan pilvipelialustasta. Fog Gaming -nimellä kulkevan projektin luvataan pudottavan verkkoviiveen jopa yhteen millisekuntiin.

Pilvipelaamisen pahin kompastuskivi on verkkoviive, joka johtuu pelaajan ja palvelinkeskuksen fyysisestä etäisyydestä. Kupari- ja kuitukaapelien lisäksi signaali joutuu kulkemaan erilaisten kytkimien ja reitittimien läpi, ja jokainen datapaketin eteenpäinlähetys lisää signaalin matka-aikaan muutamia sekuntin murto-osia. Tästä johtuen jo muutaman sadan kilometrin välimatka palvelinkeskukseen voi johtaa pelikokemuksen rapautumiseen.

Esimerkiksi Microsoftin Xcloudia pyöritetään Azure-palvelimilla, joista Suomea lähimmät sijaitsevat Norjassa ja Puolassa

SEGAn ratkaisu on valjastaa yhä Japanissa suositut pelihallit etäpelaamiskäyttöön. Halleja on eri puolilla maata noin 200 kappaletta, niihin on jo valmiiksi hyvät verkkoyhteydet ja niissä sijaitsevat peliautomaatit pyritään varustamaan tehokkailla prosessoreilla ja näyttöpiireillä.

SEGA ei ole toistaiseksi ilmoittanut julkaisevansa Fog Gamingiä kuluttajapalveluna, vaan kyseessä on ainakin nykytiedoilla vain teknologia-alusta. Jos idea onnistutaan kuitenkin kaupallistamaan, se voi tarjota uusia tulovirtoja pelihalleille ja tätä kautta antaa lisähappea hiipumassa olleelle liiketoiminnalle.

Valitettavasti Suomessa SEGAn innovaatio ei ilahduta ketään, sillä täkäläisiä alan toimijoita on yhden käden peukaloilla laskettava määrä.