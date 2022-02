Pelaajat, huomio, teille on nyt suunniteltu oma pähkinävoi – tuotteen nimi tosin tarkoittaa skotlantilaisittain kakan hajua

Paljon on pelaajille suunnattuja tuotteita olemassa aina tuoleista välkkyviin kaapeleihin ja käsivoiteisiin asti. Mutta miten olisi nimenomaan pelaajille suunniteltu pähkinävoi?

Tätä on Jobbie Pong -niminen tuote, joka on malesialaisen Jobbie-maapähkinävoivalmistajan ja Zotac Gaming Malaysia -laitevalmistajan yhteistyön tulos. Pähkinävoi sisältää mustikoita, joista saatavien karotenoidien pitäisi auttaa silmiä, sekä mansikoita, joiden antioksidanttien on tarkoitus parantaa kognitiivisia toimintoja. Tuotetta syömällä pitäisi siis näytön tuijottamisen luonnistua ja refleksien olla kunnossa.

Pähkinävoin nimi ei välttämättä ole skotlantilaisia pelaajia varten, sillä jobbie tarkoittaa paikallisella slangilla kakkaa. Pong puolestaan tarkoittaa hajua. Jobbie-nimi tulee yrityksen perustajakaksikon etunimistä, jotka ovat Joseph ja Debbie. Pong puolestaan viittaa Atarin kehittelemään klassikkopeliin.

Lisätietoja voi hankkia verkkokalvoille vaikkapa tuotteen kotisivulta, jota silmäilemään pääsee tästä linkistä.