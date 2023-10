Pelaajien Souls-nälkä on yhä kyltymätön – Lords of the Fallen lyönyt miljoonamyynnit rikki vain kymmenessä päivässä

Lords of The Fallen on myynyt miljoona kopioita jo kymmenessä päivässä julkaisunsa jälkeen.

Souls-tyylisten tittelien kysyntä ei ole vuosien varrella hellittänyt. Dark Souls -henkinen toimintaroolipeli Lords of The Fallen osoittautui myyntihitiksi pian julkaisunsa jälkeen. Toimitusjohtaja Mark Tyminskin sanojen mukaan Lords of the Fallen on CI Gamesin kunnianhimoisin teos tähän mennessä. Tyminsk vinkkaa, että samanlaisia AAA-mittaluokan julkaisuja tulee odottaa studiolta vielä tulevaisuudessakin. Lords of The Fallen on vasta ensimmäinen samoilla tuotantoarvoilla kehitettyjen pelien sarjasta, joita CI Gamesilla on suunnitteilla. Studio ei ole vielä paljastanut kyseisiä tulevia projekteja.

Lords of the Fallen on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

KonsoliFINin Lords of the Fallen -arvostelun voi lukea täältä.