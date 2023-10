Just Dance 2024 Edition ei tyydy vain tanssittamaan – mukana kuntoiluun kehitetty pelitila

Ubisoftin suosittu tanssipeli Just Dance tuo uuteen 2024 Editioniin tanssin lisäksi erillistä kuntoilua.

Just Dance 2024 Editionissa on mukana yhteensä neljäkymmentä uutta kappaletta ja mahdollisuus yhdistää uuden pelin ominaisuudet Just Dance 2023 Editioniin. Molempien vuosien versiot omistavat pelaajat voivat tuoda ilmaiseksi kappaleita ja muuta sisältöä edellisestä versiosta 2024 Editioniin. Lisäksi moninpeliä on laajennettu siten, että sekä 2023- että 2024-versioiden pelaajat voivat tanssia yhdessä.

Just Dance 2024 Edition tuo mukanaan myös erillisen Workout-pelitilan. Oman treenirutiinin luomalla voi seurata tanssimiseen kulunutta aikaa ja laskennallisia kulutettuja kaloreita. Myös Workout-pelitilassa voi puuhata joko yksin tai paikallisessa ja verkkomoninpelissä.

Tanssipeliä ohjataan tuttuun tapaan iOS- ja Android-älypuhelimille ilmaiseksi ladattavalla Just Dance -sovelluksella.

Just Dance 2024 Edition on saatavilla Nintendo Switch-, PlayStation 5- ja Xbox Series X/S -pelikonsoleille. Uutuusbiisien ja koko pelin julkaisuvideot voi katsastaa alta.

