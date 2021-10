Pelinkehittämisen tuskasta kertova Mythic Quest jatkuu ainakin kahden tuotantokauden verran

Komediasarja Mythic Questin on vahvistettu jatkuvan vielä kolmannelle ja jopa neljännelle tuotantokaudelleen.

Mythic Quest kertoo pelinkehityksen tuskasta niin studion johtoportaan, suunnittelijoiden, testaajien, graafikoiden kuin koodareidenkin näkökulmista. Sarjan luojina toimivat It's Always Sunny in Philadelphiaakin kynäilleet Charlie Day, Megan Ganz sekä pääosan Ianin roolin hoitava Rob McElhenney. Viimeksi mainittu paljastikin jatkokausien ilmestymisen hulvattomalla Twitter-videolla, jossa nähdään myös Emmyjä ja Oscareita liukuhihnalta napsinut Anthony Hopkins sekä Ted Lassossa kaikki hurmannut Jason Sudeikis.

Mythic Questin kolmas kausi nähdään Apple TV+ -palvelussa ensi vuoden aikana.