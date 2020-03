Pelinkehityskursseja maksutta verkossa – Unity tarjoaa ilmaisen Premium-pääsyn Unity Learn -palveluun

Unity tarjoaa kaikille ilmaisen Premium-pääsyn Unity Learn -palveluun.

Oletko aina halunnut opetella koodaamaan, mutta aika tai valuutta ei ole riittänyt? COVID19-pandemian karanteenioloista selviämisen tueksi pelinkehitysalusta Unity tarjoaa nyt kattavan pelinkehityksen opintopaketin täysin ilmaiseksi. Tarjous on voimassa kolmen kuukauden ajan eli kesäkuun loppupuolelle asti.

Unity Learn -palvelussa voit opiskella pelinkehitystä kotona virtuaaliluentojen ja erilaisten harjoitusten avulla. Tarjolla on monipuolisesti kursseja ja opetussisältöjä niin vasta-alkajille kuin alaa jo enemmän tunteville. Sisällöt keskittyvät pelinkehityksen eri osa-alueisiin.

Kirjaudu Unity Learniin ja aloita opiskelu täällä.

We want to help you succeed! That’s why we’re providing 3 months of complimentary access to Unity Learn Premium and delivering virtual classes through Create with Code Live, starting this Monday 🤩







Learn more 👇 https://t.co/FMA96uPRDQ

— Unity (@unity3d) March 20, 2020