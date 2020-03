PlatinumGames paljastaa ison salaisuuden ensi viikolla

PlatinumGames paljastaa viimeisen ison salaisuutensa huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Nier: Automatan ja Bayonettan kehittäjän PlatinumGamesin mainoskampanja Platinum 4 on ollut käynnissä vuoden alusta. Sen ensimmäinen askel oli The Wonderful 101: Remasteredin joukkorahoituskampanjan julkistaminen tammikuussa. Helmikuun ilmoituksena paljastettiin PlatinumGamesin ensimmäinen omakustannehanke Project G.G., jonka yhteydessä kerrottiin myös kolmas iso uutinen, eli uuden Platinum-studion avaaminen Tokiossa.

Neljäs ja viimeinen uutinen saattaa hyvinkin paljastaa lisätietoja Hideki Kamiyan ohjaamasta Project G.G.:stä.

The Wonderful 101: Remastered ilmestyy 22. toukokuuta Nintendo Switchillä, PS4:lla ja Steamissa.

The fourth #Platinum4 announcement is on its way! Look to the stars on 04.01 for more...https://t.co/GLRQg6RNI8

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) March 26, 2020