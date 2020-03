Koronavirus saattaa lykätä jo vuositolkulla odotetun Halo Infiniten julkaisua

Koronavirus heittelee kapuloita Halo Infiniten rattaisiin, saattaen lykätä odotetun räiskinnän julkaisua.

343 Industriesin yhteisövastaava Unyshekin kynäilemä blogahdus kertoo, että Microsoft kehotti pari viikkoa takaperin kaikkia työntekijöitään linnoittautumaan kotitoimistoille koronavirusta turvaan. Tästä saakka töitä onkin pakerrettu kodeista käsin, ja tilanne on vaatinut totuttelua jokaiselta mukana olevalta. Halo Infiniten suhteen kehittäjät tekevät kaikkensa, mutta nähtäväksi jää, ehtiikö odotettu räiskintä valmiiksi vielä loppuvuodeksi uumoiltuun julkaisuajankohtaan.

"What does that mean for MCC PC and Halo Infinite? We're removing all the obstacles in our path and tracking well, but need to be mindful of our current limitations and understand that the coronavirus situation may get worse before it gets better. Rest assured that every single one of us is doing everything in our power to continue developing and delivering quality Halo experiences while we adjust to this new way of life."

Halo Infiniteä työstetään kaikille Microsoftin alustoille, Windowsille sekä Xbox Onelle että loppuvuonna kauppoihin saapuvalle Xbox Series X:lle.

Ainiin, ja muistakaa pestä niitä käsiä.