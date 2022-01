Pelipalvelu Ubisoft+ saapuu Xboxille – Rainbow Six Extraction heti julkaisussaan PC:n ja Xboxin Game Passiin

Ubisoft tuo pelipalvelu Ubisoft+:n Xbox-konsoleille, minkä lisäksi Tom Clancy's Rainbow Six Extraction nähdään heti ilmestyessään Game Pass -valikoimissa.

PC:ltä tuttu Ubisoft+ sisältää yli satakunta ranskalaisjätin nimikettä yhdellä kuukausimaksulla. Valikoimiin mahtuu myös lisäsisältöjä ja kuukausittaista kosmeettista sälää eri peleihin. Nyt Ubisoft vahvisti palvelun laajentuvan Xbox-konsoleiden suuntaan, joskin tarkka aikataulu on vielä hämärän peitossa.

Aavistuksen ajankohtaisempi yllätys on puolestaan se, että Ubisoft tuo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction -yhteistyöräiskintänsä sekä PC:n että Xboxin Game Passin valikoimiin heti julkaisupäivänään 20. tammikuuta. Tämän lisäksi sarjan aiempi osa Rainbow Six Siege suuntaa PC Game Passiin samaisena päivänä – konsoleiden valikoimista se jo on ladattavissa.

Ubisoft Montrealin työstämä Tom Clancy's Rainbow Six Extraction julkaistaan aiemmin mainittujen alustojen lisäksi PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Amazon Lunalle sekä Google Stadialle.