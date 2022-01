Viikonloppuna pidettävässä Finnruns 2022 -tapahtumassa pikapelataan hyvän mielen puolesta

Pikapelitapahtuma Finnruns 2022 pidetään viikonloppuna Jyväskylässä ja tietysti myös suoratoistona Twitchissä.

Suomen speedrunyhdistys FinnRuns ry:n järjestämä Finnruns 2022 jatkuu koko viikonlopun läpi vauhdin ja taatusti vaarallisten tilanteiden siivittämänä. Mukana menossa muun muassa Sonic Adventure 2, Sly Cooper, Jump King, Castlevania: Symphony of the Night, The Legend of Zelda, Jak & Daxter, Spyro the Dragon, KonsoliFINin arvostelussa täyden tähtipotin napannut Metroid Dread sekä suomalaisille televisiosta tuttu Hugo. Tarkempaa ohjelmaa voi tutkailla täältä.

Finnruns 2020 on hyvän mielen asialla, sillä kaiken hötäkän keskellä kerätään varoja MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. Lahjoittajat voivat myös vaikuttaa viikonlopun tapahtumiin erilaisten kannusteiden muodossa.

Tapahtumaa voi seurata suorana Twitchissä, täällä.