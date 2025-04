Skull and Bones seilaa kohti myrskyisempiä vesiä – toinen pelivuosi on täynnä taistelua, krakeneita ja uutta sisältöä

Ubisoftin merirosvoaiheinen Skull and Bones -verkkopeli nostaa purjeet korkealle toisen pelivuotensa alkaessa.

Skull and Bonesin toinen vuosi keskittyy pelattavuuteen ja se tuo mukanaan sekä toivottuja uudistuksia että uusia uhkia Intian valtameren horisonttiin. Luvassa on muhkeita aluksia, legendaarinen Kraken-hirviö ja uusia PvP-pelitiloja, jotka ravistelevat kotikapteenien strategioita.

Yksi odotetuimmista uutuuksista on tiimipohjainen Death Tides -PvP-pelitila, jossa taistellaan hallintapisteistä neljällä uudella kartalla: Brimstone, Sanctuary, Sunken Ruins ja Mukiti Falls. Taistoihin voi lähteä omalla varustuksella tai valita valmiiksi rakennetun aluksen.

Toinen Skull and Bones -pelivuosi käynnistyy Ascent Into Chaos -kaudella, jossa Compagnie Royale ja Dutch Merchant Company kilpailevat asevarustelussa sodan kynnyksellä. Uudet World Tier -vaikeustasot haastavat konkarit, ja niistä selviäminen edellyttää vakavaa valmistautumista. Oaths of War -kaudella puolestaan peliin saapuu ensimmäinen massiivinen fregatti, aseistettuna äärimmäisellä tulivoimalla. Samalla käynnistyy avoin sota kauppakomppanioiden välillä. Guts and Glory tuo salakuljettajia, panttivankeja ja mahdollisuuden pelastaa upseereita omalle laivalle. Ja kun vuosi huipentuu Eye of the Beast -kauteen, on aika kohdata pelin suurin legenda: Kraken.

Ubisoft juhlistaa uuden vuoden alkua ilmaisella Skull and Bones -peliviikonlopulla 17.–21. huhtikuuta PlayStation 5:llä, Xbox Series X/S:llä ja PC:llä.