Peräti kahdeksan täysin uutta julkaisua tähdittää marraskuun Game Pass -tarjontaa

Xbox on paljastanut marraskuussa Game Pass -palveluunsa saapuvat uudet nimikkeet.

Uutta pelattavaa löytyy rutkasti jokaiseen makuun, sillä listan peleistä peräti kahdeksan on täysin uusia julkaisuja. Mainittavan arvoisena on Kazuma Kiryun uudet seikkailut Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name -nimikkeessä sekä mystinen kiipeilemiseen ja seikkailuun keskittyvä Jusant. Alkuvuonna julkaistu Wild Hearts saapuu EA Play -palveluun, joka kuuluu Xbox Game Pass Ultimate- ja PC Game Pass -tilauksiin.

Lokakuun 31. päivä tarjontaan lisätyt pelit näyttävät tältä:

Headbangers: Rhythm Royale (pilvi, konsoli, PC) uusi julkaisu

Jusant (pilvi, konsoli, PC) uusi julkaisu

Wartales (pilvi, konsoli, PC)

Marraskuun tarjonta julkaisupäivineen: