Marraskuun Plus-pelit paljastettiin virallisesti

Marraskuun PlayStation Plus -pelit on virallisesti julkaistu. Tarjolla on niin yksin- kuin moninpelejä.

Katalogi täydentyy rikosjännäri Mafia II: Definitive Editionilla, asymmetriseen toimintaan luottavalla Dragon Ball: The Breakersilla ja piinaavaa jännitystä tarjoavalla Aliens: Fireteam Elite -räiskinnällä.

Kaikki kolme nimikettä lisätään saataville 7. marraskuuta. Lisäksi Plus-jäsenet saavat marraskuussa 15% alennuksen kaikista vuokra- tai ostotapahtumista Sony Pictures Core -palvelusta. Tarkemmat tiedot PlayStation.Blogista.