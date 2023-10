Poets of the Fall julkaisee kokoelmalevyn videopeleissä kuullun alter egonsa tuotannosta – mukana myös uutta musiikkia

Kotimainen Poets of the Fall -rockyhtye on julkaissut yhdeksän albumia omalla nimellään, mutta kohta listan jatkoksi voidaan lisätä yksi teos lisää Old Gods of Asgardina.

Old Gods of Asgard on helsinkiläispoppoon alter ego, jonka nimisenä yhtyettä on kuultu kotimaisen Remedy-pelitalon peleissä Alan Wake ja Alan Wake 2.

Pelejä varten työstetty musiikki kääräistään Rebirth - Greatest Hits -nimiseksi albumiksi Poets of the Fallin uusimman Instagram-päivityksen mukaan. Mukana on kuuleman mukaan yksi uusi eeppiseksi kuvailtu kappale.

Julkaisupäiväksi CD:nä, LP:nä sekä striimattavana julkaistavalle teokselle kerrotaan 8.12.

Remedyn Alan Wake 2 julkaistiin viime viikolla kehujen ja ylistyksen saattelemana, kuten uutisoimme viime viikolla.

