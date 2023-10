Piinaavaa tunnelmaa öljynporauslautalla – The Chinese Roomin tulevasta tekeleestä julkaistiin pelikuvaa

Brittiläisen The Chinese Room -studion seuraava tekele on kauhupeli Still Wakes the Deep.

Teos esiteltiin Xboxin järjestämässä Xbox Parner Preview -esityksessä. Peli sijoittuu syrjäiselle öljynporauslautalle vuonna 1975. Yhteydet ulkomaailmaan ovat katkenneet, ja pelaajan tavoitteena on pelastaa oma miehistö tuntemattoman uhan kynsistä.

Studion aiempiin tuotoksiin kuuluu esimerkiksi tunnelmalliset Dear Esther ja Everybody's Gone to the Rapture sekä selviytymiskauhu Amnesia: A Machine for Pigs. Tulossa on myös pitkään kehityksessä ollut Vampire: The Masquearade – Bloodlines 2.

Still Wakes the Deep julkaistaan 2024 PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X -konsoleille – myös suoraan Game Pass -valikoimaan.