Touch down on a world of rich adventure with #Pikmin3Deluxe, out 30/10 on #NintendoSwitch!

Team up with a friend and journey through the main story together – and take on all-new prologue and epilogue stories starring Olimar and Louie!

Pre-order now: https://t.co/kfiO5AQgF6 pic.twitter.com/ySRizYHsOW

— Nintendo UK (@NintendoUK) August 5, 2020