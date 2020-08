KonsoliFINin ensimmäinen synttärikisa käynnissä – palkintona veikeitä Zelda-rantapyyhkeitä

KonsoliFIN täytti eilen mukavan pyöreät 20 vuotta, juhlapäivän kunniaksi on siis hyvä polkaista käyntiin kilpailu.

Tarjolla on tällä kertaa Nintendo Suomen lahjoittamia Zelda-rantapyyhkeitä, millaisen kera kelpaa kirmata rannalle vaikkapa vielä kuluvan kesän aikana. Koska kyseessä on 20-vuotias sivusto, on hyvä arvuutella ylläpidon keski-ikää, se nimittäin saattaa hyvinkin yllättää! Vastausaikaa on 9. elokuuta saakka, kaikki veikkaukset Facebook-postauksen alle.

Kutsuthan myös kaverit seuraamaan KonsoliFINiä niin Facebookissa kuin muuallakin sosiaalisessa mediassa.