Evil Genius 2: World Domination valloittaa konsolit marraskuussa

Evil Genius 2: World Domination saa konsolijulkaisunsa marraskuun 30. päivä.

Kehittäjä Rebellion esitteli aiemmin vain PC:lle ilmestynyttä Evil Genius 2: World Dominationia taannoisessa Xboxin indielähetyksessä, mutta julkaisupäivää ei tuolloin vielä kerrottu. Nyt tämä päivä on siis tiedossa, minkä lisäksi ennakkotilaajien on kerrottu saavan uniikkeja kykyjä Aurora Borealiksen, Fountain of Youthin ja Trojan Horsen muodossa. Konsolijulkaisupäivää juhlistavan trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Evil Genius 2: World Domination julkaistaan sekä PlayStation- että Xbox-konsoleille – viimeksi mainituilla suoraan Game Passin valikoimiin.