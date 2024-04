Pitkään odoteltu The Wolf Among Us 2 esittäytyy uusin kuvakaappauksin

Telltalen työstämän The Wolf Among Us 2:n kehitystyö etenee edelleen, siitä todisteena neljä uutta kuvakaappausta.

The Wolf Among Us -tarinan jatko-osa julkistettiin alkujaan jo vuonna 2017, siis peräti seitsemisen vuotta takaperin. Kehitystyö on edennyt hitaasti vastoinkäymisistä toiseen ja julkaisunkin oli jossain välissä tarkoitus tapahtua jo vuonna 2023 – sitä kuitenkin lykättiin, jotta Telltalen henkilöstä ei joutuisi liian kovan työtaakan alle.

Pitkän odottelun jälkeen projekti näyttäisi kuitenkin osoittavan elonmerkkejä, kuten neljä uutta kuvakaappausta selkeästi todistaa. Nämä voi katsella sekä uutisen ylä- että alaosasta.

The Wolf Among Us 2:n julkaisupäivää ei vieläkään kerrottu, mutta sen olisi ilmeisesti tarkoitus tapahtua kuluvan vuoden aikana.