The Wolf Among Us 2 sai ensimmäisen trailerinsa – julkaisua joudutaan odottelemaan aina vuoteen 2023 saakka

The Wolf Among Us saa jatkoa ensi vuoden aikana, ensimmäinen traileri kuitenkin on nähtävillä vaikka heti.

Telltalen The Wolf Among Us -episodiseikkailun julkaisusta on ehtinyt kulua jo useampi vuosi. Odotuksessa ollaan kuitenkin jo loppusuoralla, sillä The Wolf Among Us 2: The Telltale Series jatkaa Bigby Wolfin seikkailuja jossain vaiheessa ensi vuotta.

Episodimallinen julkaisumalli on säilytetty, joskin tällä kertaa ilmestymistahdin lupaillaan olevan huomattavasti vauhdikkaampi – jopa episodi per viikko saattaa olla yksi vaihtoehto. Telltalen oma pelimoottori taas on vaihtunut selkeästi sutjakampaan Unreal Engineen. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

The Wolf Among Us 2: A Telltale Series julkaistaan ainakin alkuun PC:lle (Epic Games Store) sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.