KonsoliFIN Podcast #206: Boomercast 2023

Varoitus! Tässä jaksossa puhutaan levveesti.

Kauden toisessa jaksossa etästudioon saapuu ylläpidon Pohjois-Pohjanmaan vahvistukset Tarja Porkka-Kontturi ja uutisjefe Jaakko Herranen! Juontajana toimii tuttuun tapaan etelän vetelehtijä Niko Lähteenmäki.

Uutiskatsaus sisältää tällä kertaa useamman aiheen aina Klonkku-peliin liittyvästä tekoälyanteeksipyynnöstä ex-Unity-pomo John Riccitellon irtisanomiseen. Lisäksi muistutellaan Fantastinen Floppi -näyttelystä, joka on nähtävillä Tampereella aina vuoden 2025 alkuun saakka.

Mediakörnerissä puolestaan puhuttaa muun muassa Assassin's Creed Mirage, The Quarry, Bramble: The Mountain King sekä The Creator. Tarja puolestaan paljasti, että heidän perheessä katsotaan jälleen kerran Twin Peaksia ja... Alfia?

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 12.10.2023.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: Loppusoitto, loppubiisi: Tarpeeksi vanha kuolemaan by: Aimo Huikan soitinorkesteri

Kuuntele jakso Spotifysta! (Apple Podcastiin jakso saapuu hiukan myöhemmin)

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:01:05 Intro

0:06:40 Klonkku-vyyhti syvenee – The Lord of the Rings: Gollumin anteeksipyyntö kirjoitettiin väitetysti ChatGPT:llä

0:17:10 Episodipohjaisista teoksistaan tuttu Telltale pisti valtaosan työntekijöistään ulos – onko The Wolf Among Us 2 vaarassa?

0:25:55 John Riccitello ulos Unitylta!

0:30:10 Sony julkisti uuden, ohuemman PS5-mallin niin levyaseman kera kuin ilman, ja se irrallinen levyasemakin on tulossa

0:44:20 The Last of Us Part II Remastered bongattu Naughty Dogin työntekijän "Linkkarissa"

0:52:15 Mikä Fantastinen Floppi -näyttely?

1:01:00 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

1:01:50 Mediakörner – katsotut & pelatut

1:44:20 Saittitärpit

1:47:50 Outro