Pitkäikäisen Medal of Honor -sarjan seuraava osa Above and Beyond räiskii uudella trailerilla

Medal of Honor: Above and Beyondin VR-räiskintä esittäytyy uudenkarhealla trailerilla.

Medal of Honor aloitti kulkunsa viime vuosituhannen lopussa, ja uusia osia on tipahdellut sen jälkeen tasaiseen tahtiin. Sittemmin sarjan tahti on kuitenkin hidastunut, ja edellisestä osasta onkin vierähtänyt jo peräti kahdeksisen vuotta.

Nyt vetovastuun on ottanut Titanfall- ja Apex Legends -räiskinnöistä tuttu Respawn Entertainment, minkä lisäksi meininki on vaihtunut hyödyntämään VR-kakkuloita. Mukana on kampanjan ohella täysiverinen moninpeli, mitä tuorein traileri siis auliisti esittelee.

Medal of Honor: Above and Beyond julkaistaan joulukuun 12. päivä Oculukselle, Vivelle sekä Valve Indexille.