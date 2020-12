Blizzard: World of Warcraft Shadowlands on kaikkien aikojen nopeiten myynyt PC-peli

16-vuotiaan massiivisen monen pelaajan verkkoroolipelin World of Warcraftin uusin laajennus Shadowlands on myynyt ennätysmääriä.

Blizzard ilmoitti, että World of Warcraft: Shadowlands on kaikkien aikojen nopeiten myynyt PC-peli niin pelitalon omien tilastojen kuin alan analyytikoidenkin mukaan. Shadowlandsia on myyty 3,7 miljoonaa kopiota sen ensimmäisenä julkaisupäivänä, mikä ylittää jopa Diablo III:n edellisen (3,5 miljoonan) ennätyksen.

WoW on pitänyt yllä suurinta kuukausittaisten pelaajien määrää laajennuksen julkaisemista edeltävinä kuukausina sekä julkaisun jälkeisenä ajankohtana verrattuna samaan ajanjaksoon edellisten WoW-laajennusten suhteen kuluneen vuosikymmenen aikana.

Pelaajat ovat myös viettäneet Azerothissa tänä vuonna enemmän aikaa kuin yhtenäkään edeltäneenä kymmenenä vuotena.