PlayStation 5:lle julkistettu Spider-Man: Miles Morales on paranneltu versio alkuperäisseikkailusta, ei täysin uusi peli

Myöhään eilen kaikelle kansalle esitelty PlayStation 5 -nimike Marvel's Spider-Man: Miles Morales ei ole täysin uusi peli. Kyseessä on uudella pelattavalla ryyditetty remasterointi PlayStation 4:lle julkaistusta Marvel's Spider-Man -tuotoksesta.

Sony Interactive Entertainmentin Simon Rutter on vahvistanut The Telegraph -lehdelle, että eilen esitelty nimike on "merkittävillä parannuksilla" päivitetty versio vuoden 2018 alkuperäisestä. "Luulen, että sitä voisi kutsua laajennukseksi ja parannukseksi edelliseen peliin" toteaa Rutter.

Tarjolla on kuuleman mukaan kosolti pelattavaa Miles Morales -hahmona, minkä lisäksi itse peliä ja sen moottoria on paranneltu PlayStation 5:ttä silmällä pitäen.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales julkaistaan PlayStaton 5:lle ennen vuoden loppua. Eilinen traileri on katsottavissa alta.