Pohjoismainen avaruusseikkailu Deep Rock Galactic sai julkaisupäivänsä PC:lle ja Xbox Onelle

Vuonna 2018 beetavaiheeseen edennyt Deep Rock Galactic on saanut lopullisen julkaisupäivänsä niin PC:lle kuin Xbox Onellekin.

Tanskalaisstudio Ghost Ship Gamesin työstämä Deep Rock Galactic on onnistunut haalimaan jo testivaiheessaan yli miljoona innokasta seikkailijaa. Tarjolla on neljä eri hahmoluokkaa, tarkoituksena kaivella rikkauksia Hoxxes IV -planeetan syövereistä. Peliä on päivitetty sisältönsä puolesta ahkerasti jo mukavasti sujuneiden testisessioiden aikana, ja nyt siis valmista on tulossa toukokuun 13. päivä, kun peli julkaistaan virallisesti Xbox Onelle sekä PC:lle Steamiin ja Microsoft Storeen.

Alla vielä kaksi uudenkarheaa traileria, joista ensimmäinen kertaa ansiokkaasti, mistä pelissä lopulta onkaan kyse.