Ubisoft tarjoaa kolme hittipeliä täysin ilmaiseksi osana #PlayApartTogether-kampanjaa

Ubisoft jakaa taas kerran pelejään ilmaiseksi Uplayn kautta.

Assassin's Creed II, Rayman Legends ja Child of Light ovat uudelleen jaossa täysin maksutta. Nappaa nimikkeet talteen, mikäli #PlayApartTogether-tarjonta meni aiemmin ohi.

Kaikki Ubisoftin Play Apart Together -kampanjan ilmaiset pelit ja kokeiluversiot ovat ladattavissa PC:lle 5. toukokuuta kello 21:00 saakka. Löydät nimikkeet täältä.

Missed any of our #PlayApartTogether offers?

Now's your chance to claim and keep all three of our free PC games 🙌

— Ubisoft (@Ubisoft) May 1, 2020