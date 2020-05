The Last of Us Part II -spoilaajat jäivät kiinni – Sony vakuuttaa kyseessä olevan ulkopuolisen tahon

Isot pääjuonta koskevat paljastukset pilasivat monen The Last Of Us Part II:ta odottavan jännityksen. Nyt syylliset ovat selvillä.

Viime päivinä netissä on vellonut armoton kohu The Last Of Us Part II:n juonipaljastuksista. Videopelikeskusteluille pyhitetyn Reseteran langassa jaettiin käänteentekeviä vuotoja Naughty Dogin suositun nimikkeen jatko-osasta. Fanien suuttumukseksi vuotanutta pelikuvaa ja tekstimuotoisia paljastuksia on levitetty innokkaasti pitkin sosiaalista mediaa. Myös Naughty Dog ilmaisi syvän pettymyksensä Twitterissä vedoten ihmisiin, jotta he eivät levittäisi paljastuksia enempää.

Sony on tunnistanut ensisijaisesti vastuussa olevan tahon ja vakuuttaa, ettei se ole kukaan Sonylta tai Naughty Dogilta. Yhtiö kertoi asiasta GamesIndustry.biz -sivustolle, mutta kieltäytyi kommentoimasta tarkemmin tutkimusten ollessa vielä kesken.

The Last of Us Part II julkaistaan 19. kesäkuuta yksinoikeudella PlayStation 4:llä.