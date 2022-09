Pokémon GO hyppää muodin maailmaan – taskuturrikat koreana Pokémon GO Fashion Week -tapahtumassa

Niantic paljasti Pokémon GO Fashion Week -tapahtuman.

Pokémon GO Fashion Weekin aikana nähdään klassiset taskuturrikat koreilemassa muodikkaissa asuissa. Muotiviikko, joka alkaa 27. syyskuuta kello 10.00 paikallista aikaa ja jatkuu 3. lokakuuta kello 20.00 paikallista aikaa saakka, on Pokémon GOn seuraava Season of Light -tapahtuman viikkoaktiviteetti.

Nianticin mukaan tiettyjä klassisia pokémoneja voi bongata luonnosta "muodikkaissa asuissaan". Diglett, Dugtrio, Absol ja Toxicroak esiintyvät tiheämpään tahtiin hattu tai aurinkolasit päässään. Lisäksi Mareanie ja Toxapex tekevät ensiesiintymisensä Pokémon GOssa osana muotiviikkoa.

Tarkempia tietoja Pokémon GO Fashion Week -tapahtumasta voi lueskella täältä.