Gearbox enemmän kuin tyytyväinen Tiny Tina's Wonderlandsin menestykseen – uusia aiheeseen liittyviä projekteja jo työn alla

Gearbox on enemmän kuin tyytyväinen Borderlands-spinoff Tiny Tina's Wonderlandsin menestyksestä.

Gearbox-pomo Randy Pitchford on kertonut Tiny Tina's Wonderlandsin ylittäneen kaikki julkaisijan odotukset niin myyntien kuin arvioidenkin suhteen. Pithfordin mielestä kyseessä on siis sarja, jota kannattaa ehdottomasti kehittää eteenpäin – siispä aiheeseen liittyviä mysteeriprojektejakin on jo kehityksessä. Onko sitten kyseessä kokonaan uusia pelejä vaiko kenties lisäsisältöä Wonderlandsiin, sitähän ei tiedä vielä kukaan.

Tiny Tina's Wonderlands on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. KonsoliFIN-komistus Marko Rompasaaren kynäilemän neljän tähden arvostelun voi lukea täältä.