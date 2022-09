Seuraavaa Star Ocean -seikkailua voi kokeilla demon muodossa vaikka heti

Star Ocean: The Divine Forcea voi kokeilla demon verran sekä PlayStationilla että Xboxilla.

Tri-Acen kehittämä Star Ocean: The Divine Force on uusin osa vuonna 1996 Super Nintendolla käynnistyneessä JRPG-sarjassa. Mitä demoon sitten tulee, on tarjolla pienoinen siivu tarinaa seikkailun alkumetreiltä, jossa pelaaja voi valita hahmokseen joko Raymndin tai Laetician. Etenemistä ei tarvitse aloittaa alusta, kunhan pelin lopullinen versio julkaistaan lokakuun 27. päivä.

Star Ocean -pääsarjan edellinen osa on vuonna 2016 ilmestynyt nimihirviö Star Ocean: Integrity and Faithlessness. Samaisena vuonna julkaistiin myös mobiilipeli Star Ocean: Anamnesis.

Star Ocean: The Divine Force julkaistaan PC:lle Steamiin, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S|X:lle.