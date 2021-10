Pokémon GO  juhlistaa kuolleiden päivää "värikkäillä bonuksilla" ja teemaan sopivilla taisteluturrikoilla

Pokémon GO juhlistaa marraskuun alussa kuolleiden päivää.

Pokémon GO Dia De Muertos -nimen saanut tapahtuma koetaan tänä vuonna maailmanlaajuisesti, kun viime vuonna sen makuun päästiin vain Latinalaisessa Amerikassa.

Kyseessä on lyhyt kahden päivän tapahtuma, joka alkaa marraskuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy jo seuraavana iltana. Pelaajille on tarjolle erilaisia "värikkäitä bonuksia" muun muassa vaatetuksen sekä esineiden muodossa, minkä lisäksi on mahdollisuus kohdata seuraavat Pokémonit: Cubone, Houndour, Murkrow, Roselia, Sableye ja Sunkern. Onnekkaimmat voivat kohdata myös Drifloonin, Sunfloran sekä Yamaskin. Lisätietoja tämän linkin kautta.

Kuolleiden päivä eli Día de Muertos on erityisesti Meksikossa juhlistettava kuolleiden muistopäivä, joka on nimestään huolimatta ilontäyteinen tapahtuma.

📣Attention, Trainers! 📣

For the first time, #PokemonGODiaDeMuertos can be celebrated around the world! Between November 1 and November 2, enjoy colorful bonuses, including a free avatar item!

👉 Details here: https://t.co/0CZwRp2gr2 pic.twitter.com/43EcAN8QSz

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 25, 2021