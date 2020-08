Kauhun ystävät saavat taatusti herkkua ensi vuonna, kun Martha is Dead julkaistaan PC:lle ja Xbox Series X:lle.

LKA-studion kehittämän Martha is Deadin kerrotaan rakentuvan psykologisten kauhuelementtien varaan. Italian maaseudulle sijoittuva tarina ottaa inspiraationsa tosielämän sijainneista, tapahtumista ja uskomuksista. Peliä on kehitetty jo parisen vuotta, julkaisuajankohtaa on uumoiltu ympäripyöreästi ensi vuodelle.

Martha is Deadin hyytävän trailerin voi katsastaa alta: