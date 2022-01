: Kahdeksanjalkainen tappajaveturi, pohjoismaista mytologiaa sekä vampyyrien välisiä valtataistoja – kurkistus vuoden 2022 indiekauhutarjontaan

Minulla on aina tammikuussa tapana kaivella internetin syövereitä ja katsastaa millaisia pelejä uusi vuosi tuo tullessaan. Sain ilokseni huomata, että vuosi 2022 näyttää indiekauhupelien suhteen varsin valoisalta. Keräsin tähän listaan muutamia harmaasta massasta esiin pompahtavia väriläiskiä, joita toivottavasti pääsen kokeilemaan vielä tämän vuoden puolella.

Martha is Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Vuoden 1944 Italiaan sijoittuva psykologinen trilleri Martha is Dead sekoittaa samaan nättiin pakettiin sodan kauhuja sekä taikauskoa. Teoksen nimen mukaisesti Martha on kuollut. Hänen surun murtama kaksoissiskonsa Giulia päättää selvittää, mitä kummaa Marthalle oikein tapahtui. Kauhupeleille epäominaiseen tapaan mukana on paljon erilaista puuhailtavaa. Seikkailun aikana päästään operoimaan valokuvaussimulaattoria, jonka avulla kehitetään itse omin kätösin ottamansa valokuvat. Tämän lisäksi tarinavetoinen trilleri sisältää muistojen uudelleenluomista marionette-nukeilla sekä kauniiden maisemien tutkimista. Erikoisuutena pelissä on italiankielinen ääninäyttely, joten välimerellisiin maisemiin uppoutuminen onnistunee sulavasti. Martha is Dead julkaistaan 24. helmikuuta.

Luto (PC, PS4, PS5)

”Pahinta helvetissä eivät ole liekit vaan toivottomuuden tunne” -lause komeilee Broken Birds Gamesin kehittämän kauhupeli Luton Steam-sivulla. Hyvin perinteiseltä kauhupeliltä näyttävä, ensimmäisestä persoonasta kuvattu psykologinen kauhuseikkailu Luto kertoo henkilöstä, joka ei pääse lähtemään ulos omasta kodistaan. Melankolisista aineksista rakennetussa teoksessa käsitellään monia synkkiä teemoja, kuten läheisen menettämistä, ahdistusta sekä masennusta. Mielenkiintoisena lisänä pelissä on erilaisten fobioiden eli pelkotilojen käsittely. Luton seurassa päästään pelkäämään muun muassa ahtaita paikkoja, yksinäisyyttä sekä pimeää.

Burnhouse Lane (PC)

Kulttiklassikko The Cat Ladyn, Downfallin sekä Lorelain tekijöiden uusin kauhuseikkailu Burnhouse Lane kertoo tarinan kuolemasta, ystävyydestä ja ikuisesta toivonkipinästä. Synkän kertomuksen pääosassa on Angie Weather -niminen hoitaja, jonka täytyy suorittaa viisi mahdottomalta kuulostavaa tehtävää voittaakseen elämänsä takaisin. Matkan aikana Angie tapaa uusia ystäviä, ratkoo pulmia ja piiloutuu pahiksilta. Burnhouse Lanen Steam-sivulla luvataan, että pelaaja pystyy tekemillään päätöksillä vaikuttamaan tarinan kulkuun. Muista kehittäjän luomuksista poiketen Burnhouse Lane sisältää kevyitä selviytymiskauhuelementtejä, taistelua sekä tasohyppelyä.

Ikai (PC, PS4, PS5, Switch)

Japanilaisesta kansantarustosta inspiraationsa ammentava Ikai on psykologisen kauhugenren klassinen edustaja. Siinä puolustuskyvytön päähahmo, papitar Naoko, ei pysty taistelemaan häntä vaanivia vihollisia vastaan, vaan tarkoituksena on ainakin yrittää hiipiä verenhimoisten vihollisten ohitse. Japanin feodaaliaikaan sijoittuvassa jännärissä seikkaillaan japanilaisille kauhupeleille ominaiseen tapaan temppeleiden koristamissa maisemissa. Perinteisen varjoissa hiippailemisen ja piiloutumisen lisäksi tarjolla on pulmien ratkontaa sekä suojelevien sinettien piirtämistä. Pelin Steam-sivulla on jo nyt kokeiltavissa ilmainen demo. Ikai julkaistaan 29. maaliskuuta.

Bramble: The Mountain King (PC, PS4, Xbox One)

Näyttävin grafiikoin koristeltu kauhuseikkailu Bramble: The Mountain King kertoo tarinan nuoresta pellavapäisestä pojasta, joka lähtee vaaralliselle matkalle etsimään kadonnutta siskoaan. Pohjoismaalaisiin metsämaisemiin sijoittuvassa tarinavetoisessa jännärissä tavataan monia suomalaisillekin tuttuja myyttisiä olentoja, kuten tummien järvien aaltojen alla asustava Näkki sekä peikkoja ja tonttuja. Kehittäjä Dimfrost Studiosin kertoman mukaan myös jonkinmoista toimintaa on luvassa David vs. Goljat -tyyppisten pomotaisteluiden muodossa.

Vampire: The Masquerade – Swansong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Vuoden 2022 kiinnostavin legendaariseen Vampire: The Masquerade -pöytäroolipeliin perustuva videopelijulkaisu on Vampire: The Masquerade – Swansong. PC:llä Epic-kauppapaikan yksinoikeudessa pelaaja pääsee kokemaan sykkivän suurkaupungin yölliset ilot ja surut kolmeen eri klaaniin (Toreador, Malkavian ja Ventrue) kuuluvan vampyyrin näkökulmasta. Bostonin ikuiseen yöhön sijoittuvassa tarinapohjaisessa roolipelissä painotus on pelaajan tekemillä valinnoilla: kehittäjä Big Bad Wolfin mukaan päätökset vaikuttavat pelin kulkuun sekä lopputulemaan. Mukana on tietysti Vampire: The Masquerade -sarjalle ominaiseen tapaan juonittelua ja valtataistelua. Vampire: The Masquerade – Swansong julkaistaan 19. toukokuuta.

Choo-Choo Charles (PC)

Tulevista kauhupeleistä hullunkurisimmalta vaikuttaa murhanhimoisesta veturista kertova Choo-Choo Charles. Toiminnantäyteisessä pläjäyksessä pelaajan tehtävänä on ohjata keltaista junaa paikasta toiseen, ja suorittaa kaupungin asukkaiden antamia tehtäviä ansaitakseen palkkioksi tarpeellista tavaraa junan päivittämiseksi. Kiemurtelevat raiteet ovat kuitenkin täynnä vaaroja – ikinä ei tiedä, missä kahdeksanjalkainen, ihmislihan makuun tykästynyt Charles-veturi vaanii. Pelaajalla on onneksi käytössään järeä konekivääri, jonka avulla maireasti virnuilevan Charlesin menoa pystyy hidastamaan.

Siinäpä koreilee sangen mielenkiintoisen näköinen lista tänä vuonna ilmestyviä indiekauhupelejä. Nähtäväksi jää, kuinka moni näistä teoksista näkee päivänvalon vuoden 2022 aikana.